عاجل.. المستشار الألمانى: روسيا ستدفع ثمنا باهظا إذا غزت أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الإثنين، دعم بلادها لأوكرانيا دون قيد أو شرط، حيث تسعى بيربوك لتبديد الشكوك حول ولاء ألمانيا للتحالف الغربى فى النزاع مع روسيا، وذلك خلال زيارتها إلى أوكرانيا.

وقبل توجهها إلى كييف فى زيارة تستغرق يومين، قالت الوزيرة الألمانية إنها "ستوضح مرة أخرى بشكل لا لبس فيه، موقف بلدها كشريك لأوكرانيا فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى ومجموعة الدول الاقتصادية السبع الرائدة، يدعم دون قيد أو شرط سلامة أراضى البلد والشعب فى أوكرانيا".

وأضافت بيربوك: "معًا سنرد على أى عدوان روسى آخر ضد أوكرانيا بإجراءات صارمة ومحددة للغاية"، لكنها لم تحدد أسلوب الرد، وما إذا كان سيشمل وقف خط أنابيب الغاز "نورد ستريم2" بين روسيا وألمانيا.

وأوضحت بيربوك أنها تواصل من خلال زيارتها الثانية لأوكرانيا فى غضون أقل من شهر "ما يمثل جوهر الدبلوماسية، وهو السعى لنزع فتيل النزاعات الخطيرة سلميًا"، مضيفة أنها تمكنت من تكوين صورة عن الوضع فى الأسابيع القليلة الماضية، معتبرة أن ذلك ليس بالأمر اليسير.