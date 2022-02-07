أخبار اليمن : 32 غارة لطيران العدوان على 5 محافظات يمنية

32 غارة لطيران العدوان على 5 محافظات يمنية
كثف طيران العدوان السعودي اليوم غاراته الجوية على صنعاء ومأرب والجوف وحجة وصعدة.
وأفاد مصدر أمني بأن الطيران المُعادي استهدف بـ4 غارات جبل فنذخ بمديرية بني حشيش، وغارتين منطقة بيت دهرة في مديرية بني الحارث، و3 غارات مديرية نهم بصنعاء، وغارتين على مديرية مدغل وغارتين على مديرية مجزر وغارتين على مديرية صرواح في مأرب.
وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان شن 9 غارات على مديرية حرض بحجة، و6 غارات على مديرية خب والشعف وغارة على مديرية الحزم في الجوف، وغارة على وادي آل أبو جبارة في مديرية كتاف بصعدة.
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