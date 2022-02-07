عاجل.. بوريل: أوروبا تعيش اللحظة الأكثر خطورة منذ الحرب الباردة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأوكرانى دميترى كوليبا، إن روسيا تحاول خلق توتر بين الغرب وأوكرانيا، وذلك على خلفية الأزمة القائمة بين البلدين بسبب الحدود والحشد الروسى العسكرى.

وأعلن وزير الخارجية الأوكرانى، فى وقت سابق اليوم الاثنين، أن بلاده حصلت خلال الأشهر الأخيرة على مساعدات غربية بقيمة 1.5 مليار دولار وأكثر من ألف طن من الأسلحة.

وعلى جانب آخر، وصل الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، العاصمة روسية موسكو لإجراء محادثات مع نظيره الروسى، فلاديمير بوتين، معربا عن "تفاؤله المعتدل دون توقع أى معجزات" حيال اللقاء.

ويقوم ماكرون بزيارة إلى موسكو قبل أن يتوجه إلى كييف الثلاثاء على خلفية التوتر حول أوكرانيا والادعاءات الغربية بشأن غزو روسيا محتمل لها.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى، أنتونى بلينكن، اليوم الاثنين، أن بلاده سترد بشكل قوى على أى غزو روسى لأوكرانيا بشكل يؤثر على اقتصاد روسيا.

وبدأ وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن جولة فى منطقة المحيط الهادى، حيث يزور أستراليا وفيجى وهاواى، لتذكير العالم بأن أمريكا مازالت تركز استراتيجيًا على منطقة آسيا والمحيط الهادى على الرغم من الأزمة المتصاعدة مع روسيا بشأن أوكرانيا.