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80 قتيلاً وجريحاً ضحايا الفيضانات في الإكوادور

أسفرت الفيضانات التي ضربت مدينة كيتو في الإكوادور أوائل الأسبوع الماضي عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة 52 آخرين. 80 قتيلاً وجريحاً ضحايا الفيضانات في الإكوادورأسفرت الفيضانات التي ضربت مدينة كيتو في الإكوادور أوائل الأسبوع الماضي عن مقتل 28 شخصاً على الأقل وإصابة 52 آخرين. ووفقاً لوكالة فرانس برس قال رئيس بلدية كيتو سانتياغو غوارديراس” بلغ العدد الإجمالي للقتلى 28 وأصيب 52 بينهم سبعة نقلوا إلى المستشفى”. وأعلنت كيتو البالغ عدد سكانها 2.7 مليون نسمة الحداد ثلاثة أيام على أرواح الضحايا. ويقول علماء إنه مع ارتفاع درجة حرارة الكوكب يحوي الغلاف الجوي على مزيد من بخار الماء ما يزيد من فرص هطول الأمطار الغزيرة.

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