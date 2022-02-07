نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنا استعلام عن مخالفات المرور للافراد بالرقم المدني ورقم اللوحة الكويت في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن مخالفات المرور للأفراد ، يبحث الكثير من المواطنين والمقيمين في الكويت عن طريقة للاستعلام عن المخالفات المرورية الخاصة بهم إلكترونيا، حيث تقدم وزارة الداخلية الكويتية عددا من الخدمات الإلكترونية وذلك بهدف توفير الوقت والجهد للمواطنين، ومن بين أهم هاته الخدمات هي خدمة الاستعلام عن مخالفات المرور للأفراد بالرقم المدني ورقم اللوحة، ويمكن لجميع المواطنين والمقيمين بالكويت الاستفسار عن المخالفات المرورية والتحقق منها أو دفعها ببضع خطوات بسيطة سنذكرها لكم أدناه.

استعلام عن مخالفات المرور للأفراد

يمكن الاستعلام عن المخالفات المرورية للأفراد والمقيمين من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الكويتية، كما تقدم الوزارة أيضا عددًا من الخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والتي يمكنك اكتشافها عبر زيارة موقعها الرسمي، ويمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية للأفراد باتباع الخطوات التالية:

أولا، قم بزيارة موقع وزارة الداخلية الكويتية.

بعد ذلك، انقر فوق زر “أحدث الخدمات”.

انقر فوق علامة “الخدمات الإلكترونية”.

ثم انقر على “الأفراد”.

بعد ذلك، اختر استعلام إلكتروني.

حدد المخالفات المرورية.

دوّن اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر فوق “استعلام”.

سيتم نقلك إلى صفحة الاستعلام عن المخالفات المرورية لعرض جميع المعلومات بالتفصيل، إلى جانب القيمة ورقم لوحة الترخيص لكل مخالفة.

استعلام عن مخالفات المرور للأفراد بالرقم القومي

يمكنك الاطلاع على المخالفات المرورية وكل تفاصيلها من خلال الرقم القومي، وذلك عبر بضع خطوات لخصناها لكم كالتالي:

قم بالولوج إلى المنصة الكويتية الإلكترونية.

انقر فوق الزر “بدء الخدمة الإلكترونية”.

قم بتدوين الرقم المدني في الخانة الفارغة.

اكتب رقم لوحة ترخيص السيارة.

بعد ذلك، ستظهر جميع البيانات المطلوبة أمامك.

استعلام عن مخالفة مرور برقم اللوحة

تستطيع أيضا التحقق من المخالفات المرورية ودفع الغرامات المستحقة عليك من خلال رقم لوحة ترخيص، وذلك باتباع الخطوات التالية: