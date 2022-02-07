نصحت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأميركيين الاثنين، بعدم السفر إلى ست دول، هي ليبيا وسلطنة عمان واليابان وكوبا وأرمينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية بسبب إصابات كوفيد-19.

وتُدرج المراكز حاليا أكثر من 130 دولة ومنطقة حول العالم في قائمة "المستوى الرابع: مرتفع للغاية" فيما يتعلق بإصابات كوفيد-19. كما تدرج نحو 50 دولة ضمن "المستوى الثالث: مرتفع"، والذي يدعو الأميركيين الذين لم يحصلوا على التطعيمات إلى تجنب السفر غير الضروري إليها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض تنصح بعدم السفر لدول عربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.