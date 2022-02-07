عاجل- بايدن: أمريكا وألمانيا متحدتان فى مواجهة موسكو بشأن أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية"، جاء ذلك فى لقاء للرئيس الأمريكى، بالمستشار الألمانى أولاف شولتر، فى البيت الأبيض لبحث الأزمة الأوكرانية. وقال البيت الأبيض، إن واشنطن تعمل مع ألمانيا على ضمان عدم المضى قدما بمشروع "نورد ستريم 2" فى حال غزت روسيا أوكرانيا.

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