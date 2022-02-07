عاجل.. البنتاجون: روسيا حشدت 140 ألف جندى على حدود أوكرانيا والعدد قد يزيد

جدة - نرمين السيد - وأشار كيربى، فى مؤتمر صحفى مساء اليوم، إلى أن هناك قوات روسية إضافية تتجه إلى الحدود مع أوكرانيا وإلى بيلاروسيا.

وأوضح "نعتقد أن روسيا نشرت نحو 140 ألف جندى على الحدود الأوكرانية وقد يتزايد العدد".

وتابع كبربى "الجانب الروسى زود قواته بالأسلحة والدعم اللوجستى للبقاء طويلا على الحدود الأوكرانية".

ولفت متحدث البنتاجون إلى أنه لا تهديدات إضافية جديدة من الجانب الروسى للجناح الشرقى للناتو.