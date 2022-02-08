الكرملين يؤكد عدم مشاركة بوتين فى مؤتمر ميونخ للأمن بأى شكل من الأشكال

جدة - نرمين السيد - وقال "بيسكوف"، فى تصريحات له أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية، إن بوتين ليس لديه أى خطط للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ بأى شكل من الأشكال، سواء بشكل شخصى أو عبر تقنية الفيديو.

ومن المقرر أن يشارك حوالى 35 رئيس دولة وحكومة فى "مؤتمر ميونيخ للأمن" فى الفترة من 18 إلى 20 فبراير، ومن المرجح أن يمثل الولايات المتحدة نائبة الرئيس كامالا هاريس ووزير الخارجية أنتونى بلينكين.

كما سيرأس الوفد الألمانى المستشار أولاف شولتز، ويعتزم أيضًا الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى المشاركة.