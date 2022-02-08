مقتل 12 أفغانيا فى انهيار جليدى

جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن رئيس إدارة الإعلام والثقافة بإقليم كونار نجيب الله حنيف قوله إن شخصا فقد إثر وقوع الانهيار الجليدى فى وقت متأخر أمس الأحد قرب الحدود مع باكستان عقب هطول كثيف للثلوج.

وأضاف حنيف أن مواطنين أفغان من القرى القريبة هرعوا لتقديم المساعدة قبل وصول المسؤولين، لافتا إلى أن مسؤولى المنطقة أوفدوا فرق إنقاد إلى المنطقة النائية صباح اليوم.

تجدر الإشارة إلى أن باكستان أغلقت حدودها مع أفغانستان عقب اجتياح طالبان لأفغانستان فى منتصف أغسطس الماضى أملا فى منع تدفق المهاجرين، وتعد عمليات عبور الحدود غير الرسمية شائعة الحدوث، على الرغم من قرب استكمال باكستان لإقامة سياج على الحدود التى تفصل بين البلدين وتمتد بطول 2670 كيلومترا.