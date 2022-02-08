جدة - نرمين السيد - ونقلت شبكة (إيه بى سى نيوز) الأمريكية عن رئيس إدارة الإعلام والثقافة بإقليم كونار نجيب الله حنيف قوله إن شخصا فقد إثر وقوع الانهيار الجليدى فى وقت متأخر أمس الأحد قرب الحدود مع باكستان عقب هطول كثيف للثلوج.
وأضاف حنيف أن مواطنين أفغان من القرى القريبة هرعوا لتقديم المساعدة قبل وصول المسؤولين، لافتا إلى أن مسؤولى المنطقة أوفدوا فرق إنقاد إلى المنطقة النائية صباح اليوم.
تجدر الإشارة إلى أن باكستان أغلقت حدودها مع أفغانستان عقب اجتياح طالبان لأفغانستان فى منتصف أغسطس الماضى أملا فى منع تدفق المهاجرين، وتعد عمليات عبور الحدود غير الرسمية شائعة الحدوث، على الرغم من قرب استكمال باكستان لإقامة سياج على الحدود التى تفصل بين البلدين وتمتد بطول 2670 كيلومترا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل 12 أفغانيا فى انهيار جليدى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.