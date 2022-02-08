ليبيا تضبط 300 رزمة حشيشة عليها صورة بوتن

أعلنت السلطات الليبية، الاثنين، أنّها ضبطت في شمال شرق البلاد أكثر من 300 رزمة من الحشيشة، وقد أُلصقت على كلّ منها صورة للرئيس الروسي فلاديمير بوتن.

وقال مسؤول في جهاز مكافحة المخدّرات والمؤثرات العقلية لوكالة فرانس برس إنّه "تمّ اكتشاف 323 رزمة، تزن الواحدة 250 غراماً"، مشيراً إلى أنّ هذه المخدّرات عثر عليها في بلدة المرج السبت.

وتناقلت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لرزم من الحشيش وقد رصّت فوق بعضها البعض، وعلى كلّ منها صورة للرئيس الروسي مرتدياً بزة رسمية سوداء.

ولم يحدّد المسؤول مصدر المخدّرات المضبوطة، كما لم يتمكّن من تفسير سبب وجود صورة للرئيس الروسي على هذه الرزم.

وارتفع الاتجار بالمخدرات والكحول المغشوشة بشكل كبير في ليبيا في السنوات الأخيرة، خاصة في ظل غياب الإحكام الأمني على المنافذ بعد سقوط نظام معمر القذافي في 2011.

والحشيش هو أحد أكثر الأصناف المخدّرة التي تضبط في ليبيا.