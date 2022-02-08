مباحثات أمريكية بريطانية حول الأوضاع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - التقى نائب وزير الخارجية الأمريكى ويندى شيرمان، اليوم الإثنين، بوزير الدولة البريطانى لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا الشمالية جيمس كليفرلى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن.





وناقش الجانبان استمرار المشاركة الدبلوماسية لمنع المزيد من الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا، وكذلك سبل الردع بما فى ذلك العقوبات والمساعدة الأمنية للشركاء والحلفاء فى المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان على موقعها الإلكترونى، تطرق شيرمان وكليفرلى للمفاوضات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى للحفاظ على مكاسب اتفاقية بلفاست.

كما ناقشا الممارسات الاقتصادية المقلقة للصين والحفاظ على منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة من خلال الشراكة الأمنية الثلاثية مع أستراليا، وكذلك أهمية ضمان عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.