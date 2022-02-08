مباحثات أمريكية بريطانية حول الأوضاع فى أوكرانيا

وناقش الجانبان استمرار المشاركة الدبلوماسية لمنع المزيد من الإجراءات الروسية ضد أوكرانيا، وكذلك سبل الردع بما فى ذلك العقوبات والمساعدة الأمنية للشركاء والحلفاء فى المنطقة.
ووفقًا لما ذكرته وزارة الخارجية الأمريكية فى بيان على موقعها الإلكترونى، تطرق شيرمان وكليفرلى للمفاوضات الجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى للحفاظ على مكاسب اتفاقية بلفاست.
كما ناقشا الممارسات الاقتصادية المقلقة للصين والحفاظ على منطقة المحيطين الهندى والهادئ الحرة والمفتوحة من خلال الشراكة الأمنية الثلاثية مع أستراليا، وكذلك أهمية ضمان عودة إيران إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة.
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