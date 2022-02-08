نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول إجازة المدارس ١٤٤٣ في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم السعودية عن جدول الإجازات للعام الدراسي الحالي 1443ه‍ وجاء ذلك بعد اعتماد نظام الفصول الثلاثة للدراسة بالمملكة حيث تم تقسيم السنة الدراسية على ثلاثة فصول بينهم إجازات قصيرة تمتد لمدة أسبوع ثم يبدأ الفصل الدراسي التالي، وذلك لتحسين المستوى الدراسي للطلاب، وإبتكار طرق جديدة للمعلمين في تقييم مستويات طلابهم.

نظام إجازات المدارس في السعودية الجديد 1443

أتاحت الوزارة مجموعة من الإجازات الرسمية للطلاب وجميع العاملين في القطاع التعليمي بالمملكة، وتم إجراء تعديلات جديدة على الإجازات بعد تغيير نظام العملية التعليمية لتكون عبارة عن أسابيع قصيرة بين كل فصل دراسي وبعض الإجازات الرسمية للمناسبات الاجتماعية التي تشهدها المملكة خلال فترة الدراسة كما أضافت الوزارة أن الهدف من الإجازات القصيرة هو إعطاء الطلاب فترة للمشاركة في المناسبات الاجتماعية لقضاء عطلة قصيرة قبل البدء في الفصل الدراسي التالي مباشرةً.

جدول اجازة المدارس 1443

وضعت الوزارة جدول رسمي لجميع الإجازات خلال العام الدراسي الحالي كما أوضحت موعد الإجازات الرسمية وموعد بداية ونهاية الفصول الدراسية الثلاثة، وأضافت الوزارة أن الجدول دليل الإجازات في جميع مدارس المملكة وسيتم العمل به من قبل الطلاب وجميع العاملين بالكادر التعليمي:-

إجازة منتصف الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس الموافق 3 من جمادي الثاني 1443ه‍ وتمتد حتى يوم الأحد 13 من جمادى الثاني.

ستبدأ إجازة الفصل الدراسي الثاني يوم الخميس السابع من شهر شعبان.

تستمر الإجازة بين الفصل الدراسي الثاني والثالث لمدة عشرة أيام.

يبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد بتاريخ 17 شعبان.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك يوم الاثنين 24 رمضان وتستمر حتى يوم الأحد 7 شوال 1443ه‍.

ستبدأ اجازة آخر العام الدراسي يوم الخميس الأول من ذي الحجة 1443ه‍.

يشهد العام الدراسي إجازة نهاية الأسابيع التي تستمر لمدة يومين.

موقع وزارة التعليم السعودية الرسمي

يوفر الموقع الرسمي للوزارة العديد من الخدمات التعليمية للطلاب والمعلمين كما يمكنكم الإطلاع على التغييرات التي تطرأ على الجدول الرسمي للاجازات في حالة وجود مناسبات مفاجئة أو إجراء تعديل رسمي تحت أي ظرف تمر به المملكة.