شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات 1443

أعلن بنك التنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن شروط قرض العمل الحر للنساء العاطلات في المملكة، وجاءت تلك المبادرة بهدف مساعدة المواطنات السعوديات على تنفيذ مشاريع صغيرة وبدء عمل حر خاص بهن كما حدد البنك مجموعة من الشروط للحصول على قرض العمل الحر.

الفئات المستهدفة من تمويل بنك التنمية الإجتماعية 1443ه‍

أتاح بنك التنمية لجميع المواطنين داخل المملكة تطبيق نفاذ من أجل تقديم المساعدات المادية للأسر الفقيرة ومن لا يمتلكون مهنة ثابتة أو يريدون زيادة دخلهم الشهري وتحسين مستواهم المادي، وأعلن عن الفئات المستفيدة من هذا المشروع:-

المواطنين الغير مستفيدين من النظام المالي.

الأشخاص العاطلين عن العمل بدون راتب.

الموظفين براتب لا يزيد عن 20 ألف ريال سعودي ويريدون تحسين الدخل الشهري الخاص بهم.

مزايا قرض العمل الحر التمويل النقدي

يتميز قرض العمل الحر المُقدم من بنك التنمية الإجتماعية للنساء العاطلات بالمزايا التالية:-

يمكنك الحصول على تمويل من البنك يصل إلى 120 ألف ريال سعودي.

يمتد التمويل حتى 40 شهر.

نظام السداد عن طريق الدفعات الشهرية.

القيمة الإدارية للرسوم لا تتخطى 4000 ريال سعودي.

يتم الإعفاء من سداد الأقساط في حالة الوفاة أو العجز الكلي بما يتناسب مع الشروط الخاصة ببوليصة التأمين.

شروط قرض العمل الحر التمويل النقدي للنساء العاطلات

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية.

يجب ألا تُدين المتقدمة للحصول على القرض لبنك التنمية الإجتماعية بأية قروض.

لا يقل عمر المتقدمة عن 18 عام ولا يزيد عن 65 عام.

لا يزيد الدخل الشهري للمتقدمة عن عشرين ألف ريال سعودي.

يجب تقديم الضمانات المطلوبة للبنك لاتمام الطلب.

الإلتزام بمدة السداد التي لا تزيد عن 40 شهر.

المواطنات التي تقل أعمارهن عن 20 عام لا تزيد قيمة التمويل النقدي عن 32 ألف ريال.

يجب تحديد المشروع التي ترغب المتقدمة في تنفيذه.

المستندات المطلوبة قرض العمل الحر التمويل النقدي للنساء