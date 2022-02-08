“بالراجحي” نزول الضمان المطور sbis.hrsd.gov.sa موعد إيداع رواتب المرحلة الثالثة بالمصرف

تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتواصل مع المواطنين عبر منصة تويتر الرسمية لها، حيث تقوم بتلقي الاستفسارات اللازمة عن التسجيل والمواعيد الخاصة بموعد الصرف والإيداع لرواتب المستفيدين، كما يتم تلقي شكاوى المواطنين وتعليقاتهم على المنظومة الجديدة وتقوم بالرد بالشكل المناسب ويتم الإعلان عن هذا الرد ليستفيد منه الجميع، وخاصة في الأسئلة الشائعة ولأسئلة الأكثر شيوعا، ومن الأسئلة الشائعة للمواطنين:

متى ينزل راتب الضمان.

لم تصل إلى رسالة الأهلية.

كيفية إنشاء حساب جديد عبر منصة الدعم والحماية.

هل يمكنني تسلم الراتب من المصرف اليوم.

موعد تسلم رواتب الضمان المطور

كانت المنظومة القديمة يتم فيها تسلم الرواتب باليوم العاشر من الشهر الميلادي، بينما قامت الوزارة بتغيير تلك المنظومة إلى منظومة الضمان المطور 2022-1443، وتم فيها تغيير شروط الاستحقاق وتغيير مواعيد الصرف الشهري، ويكون هنالك موعد للصرف للمستفيدين القدامى من الراتب والذي أصبح بالأول من الشهر الهجري بينما يتم دراسة الطلبات الجديدة ويتم إيداع الرواتب الخاصة بهم بعد الموافقة عليهم وتسلمهم لرسالة الأهلية على الهتف النقال، وتحرص الوزارة على الرد السريع على الجميع كما تحرص على توحيد مواعيد الصرف للجميع بشكل تدريجي، ويتم الرد على مستفيدي المرحلة الثالثة من الضمان وإيداع الرواتب المخصصة لهم في 20 فبراير 2022.

استحقاق رواتب الضمان حسب الراتب وعدد أفراد الاسرة

عدد الأفراد الاستحقاق النقدي شهريا الحد المانع للضمان الاجتماعي شهريا

1 1000 ريال سعودي 2001 ريال 2 1285 ريال سعودي 2570 ريال 3 1570 ريال سعودي 3140 ريال 4 1855 ريال سعودي 3710 ريال 5 2140 ريال سعودي 4280 ريال 6 2420 ريال سعودي 4840 ريال 7 2710 ريال سعودي 5420 ريال 8 3000 ريال سعودي 6000 ريال 9 3280 ريال سعودي 6560 ريال 10 3560 ريال سعودي 7120 ريال 12 3840 ريال سعودي 7680 ريال 13 4130 ريال سعودي 8260 ريال 13 4410 ريال سعودي 8820 ريال 14 4700 ريال سعودي 9400 ريال 15 5000 ريال سعودي 10000 ريال

كيفية الاستعلام عن نتائج قبول الضمان المطور