نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن اهلية الضمان المطور تعرف هل تم قبولك أم لا في الضمان الاجتماعي sbis.hrsd.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم كيفية الاستعلام عن اهلية الضمان المطور، حيث يبحث الكثير من الأشخاص من المواطنين في المملكة عن كل ما يخص نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، وهذا تزامنا مع قبول المئات من الأسر في النظام الجديد واستلامهم معاش الضمان الاجتماعي المطور في الدفعة الفائتة، وسنتعرف معكم في هذا المقال عن طريقة الاستعلام عن اهلية الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية الجديدة برقم الهوية، فتابعوا معنا.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية

وقد أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موقعها الجديد والذي جاء تحت اسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وقد جاء هذا الموقع مخصوصا لنظام الضمان الاجتماعي المطور، وهذا لتخفيف الضغط عن موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ولتكون عمليات التسجيل والاستعلام الخاصة بالضمان المطور أسهل وأسرع.

حيث تم الإعلان عن نظام الضمان الاجتماعي المطور منذ شهر ربيع الآخر 1443، وهذا من قبل وزارة الموارد البشرية عبر الحساب الرسمي الخاص بها على منصة التواصل الاجتماعي تويتر، حيث جاء بعد الأمر الملكي بتفعيل النظام الجديد للضمان الاجتماعي.

وقد تم فتح التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور منذ الإعلان الرسمي، وسيستمر حتى نهاية شهر مايو 2022، وقد تقدمت أكثر من 220 ألف أسرة من جميع أنحاء المملكة على النظام الجديد حتى اللحظة.

استعلام عن اهلية الضمان المطور

ويريد المئات من المواطنين والمواطنات الذين تقدموا على النظام من معرفة نتائج اهلية الضمان المطور الخاص بهم، وما اذا كان تم قبولهم أم انهم ما زالوا في قيد الانتظار، حيث تم قبول وارسال رسائل sms للعديد من الأسر بخصوص قبولهم، وهذا ما جعل باقي الأسر في انتظار قبولهم.

وقد تعرفنا معكم على موعد صرف الضمان المطور وهذا في مقال متى صرف الضمان الاجتماعي 1443، فتابعوا معنا.

اهلية الضمان الاجتماعي المطور

ويمكنك الاستعلام عن حالة الطلب الخاص بك وهذا من خلال منصة الضمان الاجتماعي المطور، وهذا عبر اتباع الخطوات التالية: