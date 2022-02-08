كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022 والبدلات للضباط والأفراد

كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022 هو أكثر ما يبحث عنه عدد كبير من الأشخاص في جميع انحاء السعودية، حيث نجد ان هناك عدد كبير من العساكر والافراد الذي ينتمون الى وزارة الداخلية السعودية ويقوموا بتأدية عملهم الذي يمثل أهمية كبيرة كونه من أهم القطاعات والمؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية بشكل عام، وقد تم تحديث سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية من قبل الحكومة السعودية بقرار من رئاسة الوزراء خلال الفترة الماضية، كم سلم رواتب الدفاع المدني السعودي 2022 /1443 الجديد مع البدلات قيمة راتب جندي الدفاع المدني وهو سلم الرواتب الذي يتضمن قيمة الرواتب الأساسية والعلاوات السنوية وغيرها من المكافآت، وإليكم من خلال هذه السطور تفاصيل سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 2022.

كم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 1443/2022

تتعدد الدرجات والمراتب التي يضمها سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية بشكل كبير، حيث تختلف قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين والعسكريين في وزارة الداخلية بناءً على الدرجة والرتبة التي ينتمي اليها العسكري، فنجد ان رواتب العاملين في ديوان وزارة الداخلية السعودية تخضع لسلم رواتب العسكريين سواء من الافراد او الضباط، حيث يتقاضى كل شخص ينتمي الى الديوان راتب أساسي تزداد قيمة هذا الراتب بناء على الدرجة والمرتبة وزيادة الخبرة الخاصة بالأفراد، فنجد ان قيمة الرواتب التي يحصل عليها الموظفين الخاصة بالأفراد في ديوان وزارة الداخلية السعودية تتراوح ما بين 3220 وحتى 12255 ريال سعودي، أما عن سلم الرواتب الخاص بالضباط في وزارة الداخلية يتراوح ما بين 7590 ريال سعودي وحتى 28690 ريال سعودي.

سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية الجديد 2022

نوع الدرجة رتبة ملازم ملازم أول رتبة نقيب رائد رتبة مقدم عقيد رتبة عميد رتبة لواء الدرجة الأولى 7590 8835 10600 13515 14645 16520 18805 21390 الدرجة الثانية 7970 9275 11095 13780 15115 17110 19455 22120 الدرجة الثالثة 8350 9715 11590 14045 15585 17700 20105 23580 الدرجة الرابعة 8730 10155 12085 14310 16055 18290 20755 23580 الدرجة الخامسة 9110 10595 12580 14575 16525 18880 21405 24310 الدرجة السادسة 9490 11035 13075 14840 16995 19470 22055 25040 الدرجة السابعة 9870 11475 13570 15105 17465 20060 22705 25770 الدرجة الثامنة 10250 11915 13835 15370 17935 20650 23355 26500 الدرجة التاسعة 10630 12355 14100 15635 18405 21240 24005 27230 الدرجة العاشرة 11010 12795 14365 15900 18875 21830 24655 27960 الدرجة الحادية عشر 11390 13235 14630 16165 19345 22420 25305 28690 الدرجة الثانية عشر 11770 13675 14895 16430 19815 23010 25955 الدرجة الثالثة عشر 12150 14115 15160 16695 20285 23600 الدرجة الرابعة عشر 12530 14555 15425 16960 20755 الدرجة الخامسة عشر 12910 14995 15690 17225

سلم رواتب الأفراد بديوان وزارة الداخلية 2022

بدلات ديوان وزارة الداخلية 2022

نوع الرتبة الدرجة الأولى الثانية الدرجة الثالثة الرابعة الدرجة الخامسة السادسة الدرجة السابعة الثامنة الدرجة التاسعة العاشرة رتبة جندي 150 250 300 400 630 750 880 1000 1200 1400 رتبة جندي أول 190 290 350 450 680 800 930 1050 1250 1450 رتبة عريف 230 330 400 500 730 850 980 1100 1300 1500 رتبة وكيل رقيب 270 370 450 550 780 900 1030 1150 1350 1550 رتبة رقيب 310 410 500 600 830 950 1080 1200 1400 1600 رتبة رقيب أول 350 450 550 650 880 1000 1130 1250 1450 1650 رتبة رئيس رقباء 390 490 600 700 930 1050 1180 1300 150

رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية والعلاوات

ينظم سلم رواتب ديوان وزارة الداخلية السعودية قميه الراتب الأساسي الذي يحصل عليه كل موظف نظير عمله بشكل شهري، بالإضافة الى العلاوات السنوية التي يتم تقديمها للموظفين من الافراد والضباط والتي تختلف قيمتها باختلاف الدرجة والرتبة التابع لها الموظف، حيث تعتبر العلاوة السنوية هي قيمة مالية مستحقة الأشخاص يتم زيادتها بناء على خبرة الموظف والدرجة التي يشغلها في سلم الرواتب، حيث يحصل العسكريين على علاوة فنية بناء على العلاوات الفنية الخاصة بالعسكريين والتي يتم تحديدها مسبقا من قبل الحكومة السعودية.