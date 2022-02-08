الخارجية الأمريكية تعلق على وفاة الطفل ريان

جدة - نرمين السيد - ووصف نيد برايس، المتحدث باسم الوزارة، فى بيان اليوم، محاولات إنقاذ الطفل ريان، 5 سنوات، بأنها كانت بطولية واستمرت عدة أيام.
وأشاد المتحدث بتفانى فريق الإنقاذ وتضامن الشعب المغربى وهم يأملون فى إنقاذ ريان، معربا عن تعازى الخارجية الأمريكية لأسرة ريان ولجميع مواطنى المغرب.
وشيع الآلاف، أمس الاثنين، الطفل ريان أورام، ضحية السقوط فى بئر عميق بقرية إغران التابعة لمدينة شفشاون فى شمال المغرب.
وشارك الآلاف فى صلاة الجنازة على الطفل ريان، بحضور مكثف من وسائل الإعلام الدولية والمحلية لنقل الحدث، وجهز أهالى قرية إغران ساحة كبيرة لأداء صلاة الجنازة على الطفل ريان.
وسادت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وفاة الطفل ريان، ونعاه، رؤساء دول، وعدد من نجوم الفن والإعلام، والرياضة.
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