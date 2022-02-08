دعم مالي وسداد قروض للمحتاجين من الأمير عبدالعزيز بن فهد لمواطني المملكة وخطوات تقديم الطلب

يتساءل الكثيرون من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن طرق طلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد السعودي، حيث تقدم المؤسسة الكثير من المواطنين الذين هم بحاجة إلى المساعدة المادية أو سداد ديون عاجلة، حيث يقوم المواطن السعودي بتقديم طلب الحصول على مساعدة مالية من المؤسسة بكتابة صيغة مؤثرة صادقة تستدعي الحصول على المساعدة المالية، وسنوضح لكم بالتفصيل طريقة التواصل مع المؤسسة وأرقام الاتصال بها.

دعم مالي وسداد قروض للمحتاجين من الأمير عبدالعزيز بن فهد

قم بكتابة البسملة أولًا والبدء بذكر الله -سبحانه وتعالى- ثم قم بكتابة اسم الأمير عبد العزيز بن فهد في منتصف الصفحة من الأعلى بخط واضح ومميز موضحًا بعض مميزات الأمير وحسن خلقه وحبه لفعل الخير.

ادع للأمير دعاء لطيف وقم بكتابة بعض من آيات القرآن الكريم وبعض الأحاديث النبوية الشريفة التي تفيد ثواب فعل الخير ومساعدة المحتاجين.

عرّف نفسك ذاكرًا اسمك بالكامل رباعيًا ورقم الهوية الوطنية الشخصية وكذلك رقم هاتفك المحمول والمنطقة التي تعيش بها.

وضح الأسباب الشخصية والظروف التي اضطرتك تلجأ إلى تقديم طلب للحصول على مساعدة مالية من المؤسسة الخيرية

ولكن بطريقة صادقة ومميزة.

طالب المؤسسة والعاملين بها والأمير عبد العزيز بن فهد بضرورة النظر في طلبك لأنك في أشد الحاجة للموافقة على الحصول على المساعدة وانهي الطلب بدعاء طويل للأمير بالصحة وطول العمل موقعًا باسمك ورقم الهاتف وطرق التواصل بك.

دعم مالي وسداد قروض للمحتاجين من الأمير عبدالعزيز بن فهد

يمكنكم التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد بأكثر من طريقة وعلى أكثر من رقم للتواصل حيث:-