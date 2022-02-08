نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الاستعلام عن الضمان الاجتماعي الضمان المطور بالسجل المدني في المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني يرغب عدد كبير من المواطنين في المملكة العربية السعودية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلام عن منصة دعم و الحماية الاجتماعية، التي يتم من خلالها استقبال جميع طلبات مستحقي الضمان الاجتماعي المطور وسوف نعرض فيما يلي كيفية الاستعلام برقم السجل المدني

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بالسجل المدني

الضغط على الرابط الرسمي لوزارة الموارد البشرية

ثم اختيار الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية

كتابة رقم الهوية والرقم السري بشكل صحيح

ثم بعد ذلك الضغط على كلمة استعلام

نقوم باختيار خدمات الموقع من القائمة التي سوف تظهر لك ثم كتابة رقم السجل المدني بشكل صحيح في المكان المخصص لها

ثم اكتب رقم الضمان الاجتماعي، وأدخل رمز التحقق

بعد ذلك سوف يتم ظهور صفحة بها جميع البيانات الخاصة من مستفيده ورصيده على الخاص بالضمان الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن الضمان الاجتماعي بواسطة منصة الدعم

الضغط على الرابط الرسمي لمنصة دعم.

ثم بعد ذلك اختار خدمه صفحة الملف الموحد

اكتب جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح

إدخال رقم الهوية الوطنية

الضغط على موافق على الشروط والأحكام بعد قرائتها جيدا

بعد ذلك تختار خدمة اختيار التسجيل

شروط الضمان الاجتماعي الجديد

يجب أن يكون المتقدم حاصل على السعودية الجنسية والمقيم في المملكة بشكل دائم

يمكن للسيدة الغير سعودية التي تتزوج من رجل سعودي الجنسية التقديم للضمان الإجتماعي.

الأرامل والمطلقات الذين لهم أبناء سعوديين

ذوي الاحتياجات الخاصه والايتام.

إذا المواطن داخل أحد دور الرعاية في المملكه العربيه السعوديه

يجب أن لا يمتلك المتقدم على أصول وممتلكات قيمتها عاليه

جدول مواعيد صرف الضمان الاجتماعي

موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر رجب 1,443 يكون يوم الأربعاء الموافق اثنين من شهر رجب 1443

موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر شعبان يكون في يوم الخميس الموافق 30 من شهر شعبان عام 1443

موعد اذاعة الضمان الاجتماعي لشهر رمضان 1443 يكون يوم الاثنين الموافق 3 من شهر رمضان لعام 1423

موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر شوال يوم الاثنين الموافق واحد من شهر شوال لعام 1423

موعد نزول الضمان الاجتماعي لشهر ذو القعدة يكون يوم الثلاثاء الموافق واحد من شهر ذي القعدة.