أرامكو تراجع أسعار البنزين لشهر فبراير موعد إعلان أسعار الوقود في السعودية 91 ديزل 92

موعد أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير باقي أيام قليلة تفصل عن مراجعة الشهرية للإعلان عن أسعار البنزين في المملكة العربية السعودية من خلال شركة أرامكو التي تقوم بالاعلان عن الاسعار الجديدة للبنزين وجميع مشتقات الوقود الأخرى، لذلك يرغب عدد كبير من المواطنين السعوديين في معرفة الاسعار الجديدة للبنزين لشهر فبراير لعام 2022،حيث دائما تحرص شركة أرامكو السعودية على تحديث الشهري لجميع أسعار البنزين ومراجعتها طبقا للأسعار العالمية والمحلية، حيث أن شركة أرامكو تقوم بعمل مراجعة بشكل دوري في كل أول شهر ميلادي، وبعد ذلك تقوم بالإعلان عنها في اليوم العاشر من الشهر ويبدأ العمل بالأسعار الجديدة من يوم الحادي عشر بجميع محطات الوقود في جميع مدن المملكة العربية السعودية.

أسعار البنزين في السعودية لشهر فبراير 2022

ينتظر عدد كبير من المواطنين لمعرفة الاسعار الجديدة للبنزين في السعودية ومراجعتها من قبل شركة أرامكو السعودية، حيث أنها تعلن عن الأسعار الجديدة يوم 10 من كل شهر ميلادي، كما أنها تواكب جميع التغيرات التي تحدث في أسعار النفط وتعمل على الموازنة بين ميزانية الدولة وايضا مصلحة المواطن السعودي في المقام الاول، لأنها تحرص دائما على تعزيز و تقوية وجودها في المملكة العربية السعودية، لذلك فإنها تقوم بخطه بيع الوقود داخل السعوديه بالتجزئه وهذا الأمر له التأثير على سعر الوقود داخل المملكة.

قائمة أسعار البنزين في السعوديه لشهر يناير

تعلن شركة أرامكو عن الأسعار الجديدة في يوم 10 من شهر فبراير لعام 2022، ويتم تطبيق عمليا في جميع محطات الوقود داخل المملكة في اليوم الحادي عشر من شهر فبراير لعام 2022، حيث أن بنزين من السلع الهامة نتيجة للتقدم التكنولوجي في عديد من المجالات، فإنه يدخل في العديد من المصانع وغيرها و السيارات بأنواعها وتكون الأسعار على النحو التالي

سعر بنزين 91 يبلغ 2.18 ريال سعودي

بينما يأتي سعر بنزين 95 ويبلغ سعره 2.33 ريال سعودي

بالاضافة الى سعر الديزل والذي يبلغ 0.63 ريال سعودي

ثم بعد ذلك يأتي سعر غاز البترول المسال ويبلغ سعره 0.75 ريال سعودي

واخيرا سعر الكيروسين ويبلغ 0.70 ريال سعودي