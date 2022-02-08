موعد الاختبارات النهائية 1443 للفصل الثاني والثالث بعد التعديل النهائي للطلاب في المملكة

موعد الاختبارات النهائية في السعودية أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية بعد أن أصبح التعليم بالشكل الجديد وهو أن العام الدراسي سوف يجزأ على 3 فصول دراسية، وأشار الدكتور حمد آل الشيخ على إضافة بعض التعديلات على جدول السنة الدراسية عام 1443 الجديد، ومع تطور التعليم المدمج الذي يوازن بين تواجد الطلاب في المدارس والتعليم الأونلاين وبذلك سوف يزيد من قدرة وتركيز الطلاب.

موعد الاختبارات النهائية في السعودية

صرحت وزارة التربية والتعليم السعودية عن موعد الاختبارات النهائية للترم الأول على أن تنعقد خلال شهر أكد الدكتور حمد آل الشيخ أن الاختبارات النهائية سوف تنعقد في المدارس مع الحرص على اتباع كل الإجراءات الإحترازية لضمان الحفاظ على صحة الطلاب وقال الدكتور حمد آل الشيخ أن فيروس كورونا لا يهدد حياة الطلاب وبناء على ذلك بعد أن حضر الطلاب الاختبارات السابقة قبل أن تبدأ السنة الدراسية.

وحدد الدكتور حمد آل الشيخ موعد الاختبارات النهائية في السعودية في يوم 29/8/2021 الموافق 21 من شهر محرم 1443.

وسوف تنعقد الاختبارات النهائية في السعودية للترم الأول يوم 15 من شهر جمادي الأول عام 1443.

موعد بداية الترم الثاني 1443

قال الدكتور حمد آل الشيخ أن موعد بداية الترم الثاني 1443 في يوم 13 من شهر جمادي الثاني الموافق 16/1/2022.

وكان هناك اختلاف على موعد الاختبارات النهائية للترم الثاني لأنه يكون في وقت مبكر جدًا والذي تسبب في خوف أولياء الأمور لكن صرح الدكتور حمد آل الشيخ أنه الوقت المناسب بعد انقضاء اختبارات الفصل الدراسي الأول.

وموعد الاختبارات للمستوى الثالث عقب الاختبارات النهائية للترم الثاني لكل المراحل التعليمية.

جدول التقويم الدراسي الجديد 1443

يبدأ العام الجديد في 21 من شهر محرم 1443 الموافق 29/8/2021.

في 16 من شهر صفر عام 1443 الموافق 23/9/2021 العيد الوطني وهو إجازة رسمية.

تبدأ الاختبارات النهائية للترم الأول 19 من شهر جمادي الأول عام 1443 الموافق 19/12/2021.

تبدأ إجازة نصف العام في 26 من شهر جمادي الأول عام 1443 الموافق 30/12/2021.

يبدأ الترم الثاني 13 من شهر جمادي الأول عام 1443 الموافق 16/1/2022.

تبدأ إجازة عيد الفطر المبارك في يوم 21/4/2022.

بعد إجازة عيد الفطر المبارك تبدأ الدراسة في 7 من شهر شوال عام 1443 الموافق 8/5/2022.

تبدأ الاختبارات النهائية للترم الثاني في يوم 22/5/2022.

تبدأ إجازة نهاية العام الدراسي في يوم 2/6/2022.