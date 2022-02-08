نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مساعدة مالية من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رابط وخطوات تقديم الطلب – أنواع المساعدات والفئات المستحقة للمساعدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، وهي المؤسسة الإماراتية المختصة بتقديم العديد من المساعدات المالية والعينية للمحتاجين، ولا يقتصر تقديم المساعدة من خلال مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على المواطنين بالإمارات فقط، ولكن تقوم بتقديم المساعدات لكافة الجنسيات على اختلاف دياناتهم، ويكون ذلك من خلال تقديم طلب للحصول على المساعدة المالية أو العينية، حيث حددت المؤسسة الفئات المسموح لها بالحصول على المساعدة وأوجه صرف المساعدات، ونوضح طريقة تقديم طلب المساعدة والفئات المستحقة.

طلب مساعدة مالية مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

تُعد مؤسسة الشيخ محمد بن راشد من أعرق المؤسسات الخيرية داخل الإمارات وخارجها، فهي تقدم المساعدات لكافة المحتاجين من مختلف الجنسيات، فلها دور بارز في إغاثة الملهوفين في المخيمات، بالإضافة إلى ما لها من دور مهم في تقديم المساعدات العينية لكافة المحتاجين، ويمكن التقدم بطلب للحصول على مساعدة مالية من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إذا كنت من أحد الفئات التالية.

الفئات المستحقة لمساعدة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

المواطنون الإماراتيون المقيمون بالإمارات.

الوافدون المقيمون بالإمارات.

جميع الجنسيات التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي.

الوافد المتزوج من إماراتيه.

المرأة المطلقة أو المتزوجة من مواطن اماراتي ولديها أبناء.

شروط الحصول على مساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

حددت مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بعضاً من الشروط الواجب توفرها في المتقدم للحصول على طلب مساعدة مالية أو عينية من المؤسسة على أن تكون تلك الشروط على النحو التالي:-

التقدم للحصول على المساعدة قاصر على رب الأسرة فقط، والذي يقوم بتدوين رقم جواله في طلب المساعدة.

التقدم للحصول على المساعدة يكون بصورة من الهوية الإماراتيه للمواطنين، أو صورة من الإقامة السارية للمقيمين.

أن تكون جميع الأوراق المقدمة سارية وغير منتهية.

تقديم جميع الأوراق المطلوبة، وفي حالة نقصان الورق المطلوب يعتبر الطلب لاغي.

خطوات التقدم للحصول على مساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

خطوات متابعة طلب المساعدة

الدخول على موقع مؤسسة الشيخ مجمد بن راشد آل مكتوم

الضغط على الخدمات الإلكترونية ومنها الإستعلام عن حالة الطلب.

ادخال رقم الهوية ورقم الطلب ورقم الملف.

الضغط على استعلام.

ويجب الأخذ في الإعتبار أن المؤسسة تقوم بالرد على ما يرد إليها من طلبات الحصول على المساعدات، في غضون أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب سواء بالرفض أو بالموافقة.

المساعدات التي تقدمها مؤسسة الشيخ محمد بن راشد

مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمساعدات الخيرية والإنسانية، تقدم المساعدات الخيرية للمحتاجين داخل الإمارات وخارجها، منذ أن تم انشائها عام 1997 على يد الأمير راشد آل مكتوم حاكم دبي، وهي تقدم العديد من أنواع المساعدات والتي هي على النحو التالي:-

تقديم الأجهزة الطبية والأطراف الصناعية.

مساعدات بناء المنازل.

المساعدات المايلة.

مساعدات لسداد الرسوم المدرسية لغير القادرين.

مساعدات العلاج داخل الإمارات.

وإلى جانب ما تقدمه المؤسسة من مساعدات داخل الإمارات، تقوم بتقديم مساعدات أيضاً خارج الإمارات وهي كالتالي:-

تقديم المساعدات إلى اللاجئين بالمخيمات.

مساعدات دول المجاعات بأفريقيا.

ترعى المؤسسة حملة 100 مليون وجبه وتقوم بتوزيعها في عشرين دولة.

تقديم المساعدات إلى أثيوبيا وأوغندا والتي تعاني من قحط ومجاعات.

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب مساعدة لمؤسسة الشيخ محمد بن راشد

لتقديم طلب للحصول على مساعدة مالية أو عينية من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، يجب ارفاق الأوراق المطلوبة لإستكمال تقديم الطلب والتي هي كالتالي:-

صورة من بطاقة الهوية الخاصة بمقدم الطلب.

شهادة توضح حالة مقدم الطلب الإجتماعية.

صورة جواز السفر لجميع أفراد الأسرة.

في حالة كون مقدم الطلب امرأة فيجب تقديم صورة البطاقة الزوجية.

طرق التواصل مع مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

يمكن للراغبين في الحصول على مساعدة من مؤسسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التواصل مع المؤسسة من خلال الأرقام والعناوين التالية:-