استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط sbis.hrsd.gov.sa

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عمر شويل - جدة نتابع معكم طريقة الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، حيث تبحث المئات من الأسر ويبحت الكثير من الأفراد الذين قاموا بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور الجديد لعام 1443، وهذا خاصة بعد قبول الكثير من الطلبات الخاصة بالعديد من الأسر والأفراد وبدء صرف معاش الضمان الاجتماعي لهم بشكل رسمي، وسنتعرف معكم في هذا المقال كيفية الدخول على الحساب الخاص بكم في الضمان والاستعلام عن حالة الطلب بكل سهولة وبدون تعقيد، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

اهلية الضمان الاجتماعي المطور

وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة بإرسال الرسائل النصية الخاصة بالقبول للعديد من الأسر والأفراد على جوالاتهم وعبر موقعها الإلكتروني الجديد الخاص بالضمان المطور، وهذه العمليات الخاصة بالقبول بدأت بالفعل في الأيام والأسابيع القليلة الماضية.

حيث أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد عبر منصة جديدة تابعة لها تحت اسم منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وفتحت التسجيل في نوفمبر للعام الماضي، وبدأت بإعلان النتائج بشكل تدريجي منذ نهاية شهر ديسمبر 2021 والتي يستمر إعلانها حتى الآن بشكل تدريجي يوميا، وهذا نظرا للأعداد الضخمة للمتقدمين.

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط

وتتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة الاستعلام الإلكتروني بخصوص ما يتعلق بنظام الضمان المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، ومن ضمن تلك الخدمات خدمة متابعة الطلبات الخاصة بالمستخدمين، ويمكنكم عمل ذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

الاستعلام عن الاهلية في الضمان الاجتماعي المطور

اذهب إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa.

سجل الدخول عن طريق كتابة رقم السجل المدني وكلمة السر الخاصين بك.

ثم ستنتقل إلى الصفحة الخاصة بك.

انتقل إلى القائمة بالأعلى ثم اختر الطلبات.

سيظهر لك الطلب الخاص بك ثم اضغط عليه لتظهر لك الحالة (قيد الانتظار، تم القبول، غير مؤهل).

وفي حالة وجود أي استفسارات يمكنكم التواصل مع الوزارة عن طريق رقم الضمان المطور الموحد 1443، فتابعوا معنا.

تقديم اعتراض على أهلية الضمان المطور

وفي حالة رفض الطلب الخاص بك يمكنك تقديم طلب اعتراض، وهذا عن طريق متابعة الأسطر القادمة: