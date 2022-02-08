بريطانيا تدرس إرسال سفن حربية إلى جنوب شرقى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف جونسون فى مقال كتبه فى صحيفة "التايمز" البريطانية، وفق ما نشرته اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا تستعد كذلك لتعزيز كتيبة الناتو متعددة الجنسيات التى تم نشرها فى إستونيا، وزيادة مساهمتها فى المناورات المشتركة للوحدات من قوات الناتو، التى تقودها بريطانيا، والتى تضم عسكريين من 10 دول فى شمال أوروبا.
وأشار إلى أن ذلك مرتبط بما وصفه بـ"الخطط الروسية" لشن هجوم على أوكرانيا، معرباً عن ثقته بأن الدبلوماسية يمكنها أن "تساعد فى تجنب هذه الأزمة"، داعيا روسيا "لوقف التصعيد".
وأضاف أن مباعث القلق الروسية يمكن إزالتها "من خلال الحوار الصريح والمفتوح"، مشيرا إلى أن وزيرى الدفاع بن والاس والخارجية ليز تروس سيتوجهان إلى موسكو قريبا.
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