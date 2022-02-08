مصدر دبلوماسى يابانى: بايدن يزور طوكيو فى النصف الثانى من مايو المقبل

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن الترتيبات جارية بشأن زيارة بايدن الأولى لليابان منذ أن أصبح رئيسا عام 2021. وفى يناير الماضى، أخبر بايدن رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا خلال اجتماع افتراضى بأنه ينوى السفر إلى الدولة الآسيوية أواخر الربيع لحضور اجتماع الرباعية.
وتعتبر إدارة بايدن شراكة الديمقراطيات الأربعة الرئيسية فى المحيطين الهندى والهادئ "أساسية" وسط الجهود المبذولة لمقاومة نفوذ الصين العسكرى المتزايد ونفوذها الاقتصادى فى المنطقة.
وخلال زيارة الرئيس الأمريكى المرتقبة لليابان، من المرجح أيضا أن يعقد أول اجتماع ثنائى شخصيا مع كيشيدا، الذى تولى السلطة أكتوبر الماضى، لإثبات أهمية العلاقات مع حليف الولايات المتحدة الرئيسى فى آسيا فى وقت تجرى فيه كوريا الشمالية كذلك الكثير من التجارب الصاروخية.
وأضاف المصدر الدبلوماسية أن جولة بايدن فى آسيا قد تشمل أيضا التوقف فى كوريا الجنوبية، حليف مقرب آخر للولايات المتحدة، غير أن الانتخابات فى كوريا الجنوبية وأستراليا، وكذلك ضيق جدول أعمال بايدن، قد يعقد هذه الخطة.
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