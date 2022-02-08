واشنطن: النظام الدفاعى الإماراتى كان فعالا فى تصديه لهجمات الحوثى

جدة - نرمين السيد - أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزى، بالنظام الدفاعى الإماراتى، قائلا إنه "كان فعالا فى تصديه لهجمات الحوثى"، مضيفا "أننا نعمل مع أبوظبى وشركاء إقليميين ودوليين لتطوير حلول أكثر فاعلية لوقف هجمات الطائرات المسيرة حتى قبل إطلاقها".





وأعلن فى تصريح له خلال زيارته إلى أبوظبى، "أننا سنرسل سرباً من مقاتلات إف- 22 المتطورة إلى الإمارات"، لافتاً إلى "أننا سنعزز القدرات الدفاعية للبلاد". وكشف أن "المدمّرة "يو إس إس كول" ستقوم بدوريات فى مياه الإمارات لمواجهة الصوريخ".

وأكد ماكنزى، على أن واشنطن ستساعد الإمارات فى تعزيز قدراتها للتصدى للمسيرات، مضيفا أن الحوثيين يتصرفون بشكل طائش فى مهاجمتهم للإمارات والسعودية.

وتابع بأن الإمارات مكان آمن وجيشها أحد أكثر الجيوش احترافية فى المنطقة، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية.

وكان قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية، الجنرال كينيث ماكنزى، قد زار الإمارات لإجراء محادثات حول تعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بعد تعرضها لسلسلة هجمات من الحوثيين.