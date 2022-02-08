مجزرة وحشية باليمن.. قيادي حوثي يعدم 8 من أفراد أسرته

أقدم مشرف حوثي في مدينة معبر بمحافظة ذمار وسط اليمن على ارتكاب مجزرة وحشية، بقتل 8 من أفراد أسرته بدم بارد.
وذكرت مصادر إعلامية يمنية أن القيادي الحوثي جمال عبدالملك هاشم الكبسي، أحد المشرفين الذين عينتهم الميليشيات في منطقة معبر الواقعة شمالي محافظة ذمار ارتكب، الأحد، مجزرة بشعة بتصفية 8 من أفراد أسرته في ظروف غامضة.
ووفق المصادر فإن الضحايا هم والدته وزوجته وأربعة من أطفاله – طفلان وطفلتان – وشقيقه وزوجة والده.
ويرجع ناشطون وباحثون أسباب تلك الجرائم إلى تعاطي مشرفي وعناصر الميليشيات للمخدرات والمواد المنشطة التي توفرها لهم الميليشيات في جبهات القتال.
ولم يعرف حتى الآن مصير الكبسي، كما لم يصدر أي توضيح من السلطات الأمنية بالمحافظة الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
وبين حين وآخر، يقوم مسلحون يتبعون ميليشيا الحوثي، في مناطق سيطرتها، بارتكاب جرائم مماثلة دون أن يقدموا لأية مساءلة أو محاكمة.
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