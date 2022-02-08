شولتس: روسيا ستدفع ثمنا باهظا ولكن ألمانيا ستتأثر أيضًا

جدة - نرمين السيد - وفى مقابلة مع شبكة "سى إن إن" التلفزيونية فى واشنطن، أمس الإثنين، قال شولتس: "نحن مستعدون لاتخاذ خطوات من شأنها أيضا أن تكبدنا تكاليف"، محذرًا فى المقابل من أن روسيا ستدفع "ثمنًا باهظًا للغاية" إذا غزت أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بمواصلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

ولم يقدم شولتس إجابات شافية وواضحة فى المقابلة خلال الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت ألمانيا ستلتزم بعدم السماح بتشغيل خط أنابيب الغاز "نورد ستريم 2"، الذى ينقل الغاز من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق، فى حالة وقوع هجوم روسى على أوكرانيا.

وأكد المستشار الألماني أن العقوبات تتعلق "بأكثر من خطوة واحدة"، لكنه شدد على أن الحكومة الألمانية ستتصرف مع حلفائها، حتى لو تسبب ذلك فى تكاليف لألمانيا.

وأكد باللغة الإنجليزية على أنه "لن تكون هناك اختلافات فى هذا الوضع".