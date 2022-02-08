قيس سعيد: حل مجلس القضاء ضرورة

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أنه لن يتدخل فى القضاء، وذلك بعد يوم من إعلانه حل المجلس الأعلى للقضاء فى تونس، حسبما نقلت عنه صفحة الرئاسة التونسية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أمس الإثنين.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الرئيس قيس سعيد خلال اجتماع مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن إنه اتخذ قرار حل المجلس "لأن ذلك أصبح ضرورة". وكان الرئيس التونسى قيس سعيد أعلن صباح الاحد الماضى، أنه قرر حل المجلس الأعلى للقضاء وهو الجهاز الذى يعنى باستقلالية القضاء معتبرا أن المجلس أصبح من الماضى، فى خطوة مثيرة للجدل ستفجر صراعا حول القضاء. وأكّد الرئيس التونسى قيس سعيد على أنه من حق التونسيين التظاهر السلمى للتعبير عن موقفهم ولإحياء ذكرى الذين سقطوا شهداء من أجل الوطن، ومن حقهم رفع الشعارات التى يريدون سواء تعلق الأمر بالاغتيالات أو بالتلاعب بهذه الملفات وعدم البت فيها من قبل القضاء.

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