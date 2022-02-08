طوكيو تسجل ارتفاعا قياسيا فى إصابات كورونا بين كبار السن

جدة - نرمين السيد - وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، اليوم الثلاثاء، أن العاصمة طوكيو سجلت الأسبوع الماضى وحتى أمس الإثنين 10 آلاف و824 إصابة بين كبار السن البالغين 65 عاما أو أكثر من إجمالى 127 ألف إصابة، بنسبة تبلغ 8.5 % تقريبا.

وتابعت الشبكة أن عدد المصابين من كبار السن خلال الأسبوع الماضى يزيد بمرة ونصف تقريبا عن الأسبوع الذى يسبقه، كما يفوق ضعفى إصابات كبار السن المسجلة فى أغسطس الماضى كاملا عندما كانت البلاد فى خضم الموجة الخامسة من تفشى الفيروس.

كما أفادت السلطات أن نصف عدد المرضى تحت الرعاية الطبية فى طوكيو هم من كبار السن.