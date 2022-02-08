رسميا.. لينك نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس في جميع المحافظات

في 3 فبراير ، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول في المحافظات المصرية عام 2022، جاءت نتائج الصف الثالث الإعدادي الرقم القومي للفصل الدراسي الأول عام 2022 وطلبة الصف الثالث الإعدادي مليئة بالتوقعات، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 بالمدارس مؤكدة أن درجات الطلاب ستظهر بشكل منفصل على المواقع الإلكترونية لمحافظات التعليم المصرية، لذلك ننشر النتائج التي تشير إلى شهادة الفصل الدراسي الأول الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2022 متضمنة أسماء وأرقام مقاعد جميع المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الفصل الأول

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية نتائج الشهادة الأولية للفصل الدراسي الأول لعام 2022 بمحافظة االدقهلية، الغربية، الشرقية، الإسكندرية، القاهرة، المنيا، مرسى مطروح، كفر الشيخ، الإسماعيلية، السويس، القليوبية، الجيزة، البحيرة، المنوفية، قنا، البحر الأحمر، دمياط، اسيوط، أسوان، الأقصر، بعد الانتهاء من التصحيحات ومراقبة الدرجات، للحفاظ على سلامة الجميع يخضع الطلاب والطالبات من جميع المستويات الأكاديمية امتحانات ربع سنوية في المدرسة وفقًا للبروتوكولات الصحية السارية المفعول بعد جائحة فيروس كورونا.

رابط الاستعلام عن نتيجة الثالث الإعدادي 2022

للحفاظ على سلامة الجميع يخضع الطلاب والطالبات من جميع المستويات الأكاديمية امتحانات ربع سنوية في المدرسة وفقًا للبروتوكولات الصحية السارية المفعول بعد جائحة فيروس كورونا.

الضغط على هذا الرابط أولاً بوابة نتائج التعليم الأساسي. أختيار نتيجة الشهادة الإعدادية. كتابة رقم الجلوس. عرض النتيجة. أواتصل على 09000100 من إي خط رضى آو 2300 من أي محمول واعرف نتيجتك. سيتم رفع النتيجة بعد اعتماد محافظ المنطقة لها.

نراقب تاريخ إعلان النتائج ونخطرك من خلال روابط مكاتب التعليم بالمحافظة ونبدأ في استخراج النتائج إلكترونيًا لنشارككم أيها الطلاب الأعزاء فور ظهورها مع تمنياتنا لجميع الطلبة والطالبات بنجاح امتحان الفصل الدراسي الأول لعام 2022.