الأمين العام يطمىن على صحة البرلماني عبده ردمان
بتكليف من رئيس المؤتمر الشيخ صادق بن أمين أبوراس قام الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الاستاذ غازي احمد علي محسن بزيارة عضو اللجنة العامة عضو الكتلة البرلمانية للمؤتمر عبده ردمان الذي يعاني من وعكة صحية .
وخلال الزيارة اطمأن الأمين العام على صحة القيادي المؤتمري عبده ردمان ناقلا إليه تحيات رئيس وقيادات المؤتمر وتمنياتهم له بسرعة الشفاء والعودة لممارسة عمله الوطني والتنظيمي في اسرع وقت ممكن .
من جانبه عبر عضو اللجنة العامة عضو مجلس النواب عبده ردمان عن شكره لرئيس المؤتمر الشيخ صادق أبوراس والأمين العام على اهتمامهم ومتابعتهم لحالته الصحية مؤكدا أن ذلك ليس بجديد عليهم .
رافق الأمين العام في زيارته عضو الأمانة العامة رئيس المركز الإعلامي عبدالملك الفهيدي وسكرتير رئيس المؤتمر فاهم الفضلي
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : الأمين العام يطمىن على صحة البرلماني عبده ردمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.