الصين تعترض على توسعات حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم البعثة فى بيان نشرته البعثة على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، إن "حلف الناتو يواصل توسيع نطاقه الجغرافى ونطاق العمليات وينخرط فى سياسات التكتل والمواجهة، وهذا لا يؤدى إلى الأمن والاستقرار العالميين".

ودعت البعثة حلف الناتو إلى التخلى عن عقلية الحرب الباردة والانحياز الأيديولوجى، واحترام سيادة وأمن وتاريخ وثقافة الدول الأخرى.

وقال المتحدث إن "الناتو من مخلفات الحرب الباردة، والصين تعتقد أن الأمن الإقليمى لا ينبغى ضمانه من خلال تعزيز أو توسيع الكتل العسكرية، ولكن يتعين على الناتو بذل المزيد من الجهد لزيادة الثقة المتبادلة بين الدول والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

جاء ذلك البيان تعقيبا على تصريحات الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج يوم أمس الإثنين، التى قال فيها إن "البيان المشترك الصادر عن الصين وروسيا عقب اجتماع الرئيسين الروسى فلاديمير بوتين، والصينى شى جين بينج فى بكين، يجب أن يُنظر إليه على أنه محاولة لحرمان الدول ذات السيادة من الحق فى اتخاذ خياراتها الخاصة".