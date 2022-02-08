تجنيد الأمن العام الاردني 2022 الشروط والاوراق المطلوبة للتسجيل في مهنتي “مًسلح وسائق”

تجنيد الأمن العام الاردني 2022، بعد أن تم فتح باب التقديم في وظائف الأمن العام لكلا الجنسين وقد زاد البحث عن تجنيد الأمن العام الاردني 2022، وذلك بعد التخلي عن بعض الشروط التي قد تم الإعلان عنها في وقت مسبق، حيث أن ضمن الشروط الحالية هي فتح باب التقديم لحملة البكالوريوس والدبلوم والتوجيهي المعتمد على ان يكون ناجح فيما دون، والجدير بالذكر انه قد بدأت عمليات التسجيل في مديرية الأمن العام الأردني لطلب التجنيد في مهنة مسلح ومهنة سائق للجنسين ذكور وإناث وتستمر عملية التسجيل بنهاية دوام يوم الإثنين 28/2/2022.

تجنيد الأمن العام الاردني 2022

اعلنت مديرية الامن العام عن شروط القبول وتقديم طلب تجنيد الامن العام الاردني 2022، والشروط هي:

يجب ان يكون المواطن او المواطنة المتقدمين للوظيفة اردنيين الجنسية.

يجب ان لا يتعدى عمر المتقدم السابعة والعشرون عامًا.

ان تكون المتقدمة عزباء، للنساء فقط.

أن لا يقل الطول عن 168 سم للرجال، و 160 سم للنساء.

يجب أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه.

أن يكون حاصل على شهادة حسن السير والسلوك.

المستندات المطلوبة ورابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن

يمكن للجميع الدخول إلى رابط تقديم طلب تجنيد الامن العام 2022 الاردن، بعد الدخول إلى الموقع انقر على “تقديم وظائف الامن العام” ضمن الخدمات المتواجدة امامك داخل الموقع، سيطلب منك الموقع بعض البيانات الهامة، قم بإدخالها بشكل صحيح، وبعد التأكد من إدخال كافة البيانات الصحيحة انقر على تسجيل، وسيتم التواصل معك من قبل المسؤولين، اما عن المستندات المطلوبة بعد ان يتم قبول الوظيفة فقد جاءت كالاتي: