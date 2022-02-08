نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة 2022/02/11 والقناة الناقلة والتشكيل | ترقب نتيجة الاتحاد والنصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة كلاسيكو الكرة السعودية قمة الجولة أل 20 من عمر الدوري السعودي للمحترفين، موعد مباراة الاتحاد والنصر من أهم المباريات والمواعيد التي تنتظرها الجماهير السعودية، فهي تجمع المتصدر نادي أتحاد جدة، مع الطامع في العودة للصدارة وصاحب المركز الثاني النصر السعودي، حيث يحتضن ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة، اللقاء المرتقب الذي سوف تكون نتيجته مهمة للغاية في تحديد مشوار العميد للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

يدخل الفريقين اللقاء برغبة مشتركة وهي الفوز والحصول على الثلاث نقاط ففي حالة فوز الاتحاد اليوم سوف يوسع الفارق بينه وبين أقرب منافسيه على الصدارة وهو منافسه اليوم النصر إلي 9 نقاط حيث سوف يصل الاتحاد إلي النقطة 47 بينما سوف يتجمد النصر عند النقطة 38 وأيضاً فريق النصر السعودي عنده حافز أخر للفوز وهو الثأر من العميد الذي ألحق به الهزيمة في الدور الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد للنصر,

تاريخ مواجهات الفريقين يميل إلي النصر السعودي، حيث تقابل الفريقين في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، الذي أنطلق موسم 2008/2009 في 27 مباراة، كان الانتصار من نصيب نادي النصر في 11 مباراة، بينما فاز الاتحاد في 8 جولات فقط، وحسم التعادل نتيجة 8 مواجهات للفريقين، سجل العالمي 45 هدف في شباك الاتحاد، مقابل 35 هدف يسجلها العميد في شباك نادي النصر,

موعد مباراة الاتحاد والنصر القادمة

17.20 : الخامسة والثلث بتوقيت جرينتش.

18.20 : السادسة والثلث مساءً بتوقيت تونس، المغرب، الجزائر.

19.20 : السابعة والثلث مساءً بتوقيت كلاً من دول مصر، السودان، ليبيا.

20.20 : الثامنة والثلث مساءً بتوقيت مكة المكرمة، دولة فلسطين، العراق، الأردن.

ترتيب جدول الدوري السعودي للمحترفين

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الاتحاد 18 14 2 2 12 13:38 25 44 2 النصر 19 12 2 5 11 18:35 17 38 3 الشباب 19 10 7 2 11 20:36 16 37 4 الهلال 17 8 7 2 13 20:29 9 31 5 ضمك 19 8 6 5 11 26:24 -2 30 6 الفيحاء 18 6 7 5 12 14:16 2 25 7 الرائد 19 7 4 8 11 28:26 -2 25 8 أبها 19 7 4 8 11 29:19 -10 25 9 الأهلي 19 4 9 6 11 25:23 -2 21 10 الإتفاق 19 4 8 7 11 31:25 -6 20 11 الفيصلي 18 4 7 7 12 26:20 -6 19 12 الباطن 19 4 7 8 11 23:17 -6 19 13 الطائي 19 6 1 12 11 33:17 -16 19 14 الفتح 18 4 6 8 12 26:23 -3 18 15 التعاون 19 4 6 9 11 36:30 -6 18 16 الحزم 19 3 5 11 11 24:14 -10 14

القناة الناقلة المباراة

تنقل المباراة فقط وحصرياً عبر قنوات ssc الرياضية السعودية، ولم يتحدد بصورة نهائية القناة الناقلة أو معلق اللقاء حتى اللحظة وسنوافيكم بهما فور الإعلان عنهم.

عداد نزول المباراة

التشكيل المتوقع للاتحاد ضد النصر

حراسة المرمى ” جروهي”.

خط الدفاع ” الشنقيطي، حمدان، زياد، عمر”.

خط الوسط ” البيشي، هنريكي، فليبي، فهد”.

الهجوم الناري ” حمد الله، رودريجز”.

التشكيل المتوقع للنصر ضد الاتحاد

حراسة المرمى ” وليد عبد الله”.

خط الدفاع ” منصور الشمري، فونيس موري، علي لاجامي”.

خط الوسط ” حمد ألا منصور، علي الحسن، أنسيلمو، مارتينيز”.

خط الهجوم ” تاليسكا، الغنام، رودريجز”.

بطاقة مباراة الاتحاد والنصر