منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول، حيث يستعلم الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية عن رابط تسجيل دخول منصة الدعم والحماية الاجتماعية، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية هذه المنصة من أجل رغبة الوزارة في تحسين نطاف الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة من خدمات وزارة الموارد البشرية، حيث تسعي الوزارة بكل الطرق إلى حماية أفرادها وتوفير حياة كريمة وعادلة لجميع الأسر السعودية، من خلال نظام الضمان المطور الاجتماعي، وتوفر المنصة خدمات إلكترونية هامة للتسجيل بالضمان المطور والاستعلام عن معاملات التسجيل الخاصة بكل مستفيد علي حده، وسوف نوفر لكم رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول.

منصة الدعم والحماية الاجتماعية تسجيل دخول

حتي يتمكن جميع المستفيدين من برنامج الدعم والحماية الاجتماعية التي توفرها الوزارة لمواطني المملكة، فيجب أن يتم تسجيل الدخول إلى المنصة، من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يجب أن يتم تسجيل الدخول للمنصة الإلكترونية التالية: منصة الدعم والحماية.

يجب أن يتم الضغط علي الرابط الواضح باسم “تسجيل الدخول” من خلال صفحة الدخول الرئيسية.

يتطلب أن يتم إدخال رقم الهوية الوطنية في المكان الخاص بذلك.

يجب أن يتم إدراج كلمة المرور الشخصية الخاصة بالمستفيد.

الضغط علي تبويب “تسجيل الدخول”.

وبذلك يكون قد تم تسجيل الدخول للمنصة واستخدام جميع الخدمات الإلكترونية التي توفرها للمستفيدين الذي يحصلون علي معاش أو دعم من جانب الوزارة.

تسجيل جديد بمنصة الدعم والحماية

منصة الدعم والحماية الاجتماعية الإلكترونية تسمح للمستفيدين الجدد المتواجدين في المملكة العربية السعودية، بتسجيل طلب إلكتروني مستخدم جديد بالمنصة، من أجل الحصول والاستفادة من كافة الخدمات التي توفرها المنصة، ويتم التسجيل في منصة الدعم بهذه الخطوات: