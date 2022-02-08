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عمر شويل - جدة آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد 1443 - ثقفني
آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد أعلنت عنه هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية. حيث صرحت عن إضافة العديد من الخدمات والتحسينات الجديدة إلى تطبيق”توكلنا” للتطعيم ضد فيروس كورونا في المملكة العربية السعودية. وفي السطور القادمة نتعرف على الطريقة التي تم تحديث بها التطبيق، إلى جانب التعرف على التحديثات الجديدة. إلى جانب المميزات التي يستفاد بها الإنسان في تعاملاته اليومية.
آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد
- تعمل هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية على تحديث تطبيق توكلنا باستمرار لسد الثغرات التقنية في الإصدارات السابقة.
- فضلاً عن تقديم العديد من الخدمات الجديدة للمستخدمين من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
- حيث يتمكن كافة المواطنين سواء مستخدمي الأيفون، أو الأندرويد، أو الهواوي، ويكون ذلك من خلال عدد من الخطوات الهامة نتعرف عليها جيداً.
طريقة تحديث تطبيق توكلنا من خلال الهاتف
يمكن الاستمتاع بآخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد، حيث يجب أن يتم اتباع الخطوات التالية:
- يتم الدخول على تطبيق توكلنا، وذلك من خلال الرابط الخاص به.
- أو من خلال متاجر الهواتف الذكية. حيث قم بتنزيل أحدث إصدار من تطبيق Tawakkalna لنظام Android . أو تطبيق “Tawakkalna” للآيفون
- حيث يتم الضغط على زر “تحديث”.
- ثم يتم تحديث التطبيق على هاتفك.
- كما يمكن الاطلاع على التحديث الجديد على هاتفك المحمول.
تحديثات تطبيق توكلنا
يمكن التعرف على آخر تحديث لتطبيق توكلنا الجديد، حيث يكون من بينها كل من التالي:
- الأخضر الفاتح: يعني هذا اللون أنه لم يتم التأكد من إصابة المستخدم بالفيروس. ولم يكن على اتصال سابق بشخص مصاب.
- إلى جانب الأخضر الداكن: يعني هذا اللون أن المستخدم محصن ضد جرعتان من لقاح الفيروس التاجي او جرعة واحدة من اللقاح. كما تشير إلى أنه أصيب بالفيروس وتعافى منه.
- أما اللون الأصفر: يعني أن المستخدم على اتصال بأحد المصابين بفيروس كورونا ، ويمكن للمخالطين في هذه الحالة عزل أنفسهم حتى يتم التأكد من سلامتهم من الإصابة.
- ومن جانب أخر، البني: يشير إلى إصابة المستخدم بفيروس كورونا ، حيث يُمنع من مغادرة المنزل والتواجد في الأماكن العامة أو الخاصة.
- بخلاف ذلك، أرجواني: يشير الرمز إلى أن الشخص قادم من دولة بها عدد كبير من الإصابات بفيروس كورونا.
- أما اللون الأزرق: يرمز في تطبيق توكلنا إلى الشخص الذي وصل من رحلة ويجب عزله بالمنزل حتى يتم التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا.
- الرمادي: لا يوجد اتصال بالإنترنت ، أو لم يتم اكتشافه على الخريطة ، أو يستخدم VPN.
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