روسيا تهدد الغرب بعواقب سلبية حال فرض عقوبات

جدة - نرمين السيد - علقت السلطات الروسية، على العقوبات الجديدة التى هددت دول الغرب بفرضها ضد موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، مؤكدة إن "العواقب السلبية على الغرب نتيجة فرض عقوبات صارمة علينا أمر حتمى".





قال نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر بانكين، "نعتبر التهديدات المتكررة بفرض عقوبات، هى تكثيف لخلفية معكوسة للمعلومات بخصوص روسيا، بما فى ذلك من خلال منظور القصة حول أوكرانيا"، مؤكدا أن هناك عواقب سلبية لا مفر منها على من يقومون بفرض قيود صارمة ضدنا من الغربيين.

جاء ذلك بعدما هدد البيت الأبيض بتطبيق عقوبات على ما وصفه بـ "النخب الروسية"، حال أقدمت موسكو على غزو أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى، إن هناك حزمة عقوبات أعدتها الولايات المتحدة ضد النخب الروسية، دون أن تحدد أسماء أو كيانات بعينها، فيما ذكرت وسائل إعلام محلية أنهم "مسؤولون ورجال أعمال كبار".

كذلك، أكدت وزيرة خارجية بريطانيا، ليز تروس، أن احتمالية غزو روسيا لأوكرانيا كبيرة للغاية، مشيرة إلى أن لندن ستقر تشريعا يسمح لها بفرض عقوبات على أى شخص فى روسيا.

وأكدت إن "أى شركة تهم الكرملين" قد تواجه عقوبات اقتصادية كجزء من "التشريع البريطانى المحسن بشأن العقوبات"، مؤكدة بالقول: "لن يكون هذا سهلا بالنسبة لروسيا".