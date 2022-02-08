الصحة العالمية تصدر تحذيرا جديدا بشأن أوميكرون

جدة - نرمين السيد - ووفقا لتقرير صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، فإن السلالة الفرعية تحتوى على ما يصل إلى 27 طفرة غير موجودة فى متحور أوميكرون الأصلى "BA.1".

وفى هذا الصدد، ذكرت دوريت نيتسان، مديرة الطوارئ الإقليمية فى منظمة الصحة العالمية، أن "المسار المتوقع هو أن BA.2 ستصبح السلالة الجديدة السائدة فى العالم، حيث بمجرد أن تتجاوز عتبة معينة ستصبح مهيمنة، كما لاحظنا ذلك فى الدنمارك والمملكة المتحدة".

ومع ذلك، قالت نيتسان "لا يبدو أن هناك خطر الإصابة مرة أخرى بالنسبة لأولئك الذين أصيبوا بمتحور أوميكرون الأصلى BA.1".

ومن حيث أوجه الاختلاف بين BA.1 وBA.2، أوضحت نيتسان أن "الاختلاف الأبرز حاليا هو قابلية انتقال السلالة الفرعية، إذ أنها تنتقل من شخص لآخر بشكل أسرع".