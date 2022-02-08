روسيا: 6 سفن حربية تتجه إلى البحر الأسود لإجراء مناورات عسكرية

جدة - نرمين السيد - ونقلت الوكالة عن وزارة الدفاع الروسية، أن السفن مخطط لها أن تبحر من البحر المتوسط إلى البحر الأسود.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن قوات من موسكو وبيلاروسيا بدأت مناورات مشتركة كجزء من تدريبات الاستعداد القتالى، قبل مناورات "قرار الاتحاد 2022" المزمع إجراؤها فى وقت لاحق من هذا الشهر.