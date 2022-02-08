الاحتلال يهدم خزان مياه فى بلدة بيت دجن شرقى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس مجلس قروى "فروش بيت دجن" عازم الحج محمد - فى تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة ترافقها جرافة، وهدمت خزان مياه بسعة 250 مترًا مكعبًا تعود ملكيته للمواطنين بالبلدة.
وأضاف أن البلدة تعانى أصلا من شح المياه بسبب ممارسات الاحتلال والسيطرة على مصادر المياه، وقلة إنتاج مياه "عين شبلي"، وحفر نحو أربعة آبار ارتوازية تنتج نحو 10 ملايين متر مكعب من المياه سنويا لصالح المستوطنات المحيطة فى البلدة.
يذكر أن بلدة "فروش بيت دجن" كانت تصل مساحتها لنحو 14 ألف دونم (الدونم 1000 متر مربع)، استولى الاحتلال على 11 ألف منها، وكانت تشتهر بزراعة الحمضيات، إلا أن شح المياه جعل المزارع يتجه نحو زراعة الخضروات الموسمية.
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