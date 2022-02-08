نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية “3 اعدادي” البوابة الالكترونية

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية يبحث عنها طلاب 3 اعدادي، وذلك منذ انتهاء الامتحانات، حيث يهتم أولياء الأمور بشكل كبير مع نتائج الصف الثالث الاعدادي، علي مستوي جميع إدارات الاسكندرية البوابة الإلكترونية 2022، من أجل الحصول عليها في أسرع وقت ممكن. هناك اهتمام كبير لدى الطلاب بالشهادة الإعدادية، ويتساءل الكثير منهم عن كيفية الحصول عليها ونتيجة لذلك، كما سيتم الإعلان عن أسماء الأوائل، يرغب الطلاب وأولياء الأمور في معرفة الرابط الذي قد يستخدمونه للحصول على نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول 2022.

موعد اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

يهتم الطلاب بالتعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية، حيث من المتوقع ظهور نتائج اعدادية اسكندرية، وذلك بعد أن تم اكتمال عمليات التصحيح في كنترولات محافظة الإسكندرية الترم الأول من عام 2022 وقد ذكرت مصادر داخل إدارة التعليم أن نتائج الشهادة الإعدادية سوف تصدر في منتصف الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الاسكندرية

وقد بدأت أعمال التصحيح على الفور في جميع المواد وذلك على مستوى جميع الإدارات التعليمية بمحافظة الإسكندرية، حيث من المتوقع إعلان النتائج في الأيام القادمة بعد أن يتم الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع المواد، وسوف تتم مراجعة درجات الطلاب وبعد ذلك يتم اعلانها في كافة الإدارات، كما يتم إعلان نتائج اعدادية الاسكندرية الكترونياً، ويتم ذلك باجراء الخطوات التالية:

التوجه إلى البوابة الإلكترونية لمحافظة الإسكندرية

ثم يتم اختيار خدمة النتائج

ثم بعد ذلك يتم تحديد نتيجة الشهادة الإعدادية

يقوم الطلاب بعد ذلك بكتابة رقم الجلوس التي أجرى بها الطالب الاختبارات

ثم يقوم الطالب بعد ذلك باختيار طباعة النتيجة.

توزيع درجات الصف الثالث الاعدادي 2022

يختلف توزيع الملاحظات للصف الثالث الإعدادي لعام 2022 من مادة إلى أخرى، حسب وزارة التربية الوطنية وشعبة التعليم الفني، تختلف درجة العظمة النهائية من مادة إلى أخرى، وتنقسم إلى إضافات أساسية وإضافات غير إضافية،فيما يلي التقسيمة الخاصة بتوزيع درجات مواد الصف الثالث الاعدادي الفصل الدراسي الاول للمواد الأساسية :