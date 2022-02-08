نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 للثانوية العامة الأردن وكيفية استخراج علامات الطلاب tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التربية والتعليم الأردنية موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي 2022 للثانوية العامة الأردن وكيفية استخراج علامات الطلاب وكيفية استخراج علامات الطلاب المدارس الحكومية للطلاب الذين يخوضون اختبارات التوجيهي التكميلي الان للعام الدراسي الحالي 2022_2023 والذي يقدر عددهم 95 الف طالب وطالبة من جميع أنحاء المملكةالأردنية ، وقد تم البدء في الاختبارات للتوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي، منذ يوم 30 ديسمبر الماضي ومن المقرر ان تستمر الاختبارات حتي يوم 22 يناير الجاري لعام 2022.

موعد نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية 2022

وقالت وزارة التربية والتعليم الأردنية إن موعد إعلان نتائج التوجيهي التكميلي الثانوية العامة الأردن 2022 سيتم رسميا بعد انتهاء عملية تصحيح الامتحانات التي تبدأ بعد الانتهاء من كل مادة علي الفور ، لكي يحصل الطلاب علي درجاتهم بعد الانتهاء من أداء الاختبارات بوقت قليل جدا ، واوضحت الوزارة ان عملية التصحيح للاختبارات تمر بتسعة مراحل لكي يتم التأكد من النتائج الخاصة بالطلاب وعدم ظلم أحد، فبتلك المراحل تصبح نسبة الخطأ في النتائج معدومة ولا يظلم احد.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد إعلان نتائج تكميلي الثانوية العامة التوجيهي 2021 سيتم خلال يومي 9 أو 10 فبراير 2022 المقبل.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم في المملكة الأردنية الهاشمية أنه سيتم إعلان نتائج التكميلي التوجيهي خلال النصف الأول من شهر فبراير 2022، وسط توقعات أن يتم إعلانها رسميا خلال الفترة من يوم 12 إلى 15 فبراير الجاري، حيث سيتم إعلانها رسميا عبر موقع نتائج التوجيهي 2022 لجميع طلاب الثانوية العامة الأردنية.

اختبارات التوجيهي التكميلي 2022

وتتم امتحانات التوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد والمتحور أوميكرون، فيلتزم جميع الطلاب والمعلمين بوضع الماسكات الطبية وقياس درجة الحرارة قبل دخول اللجان لكي لا يصاب أحد بالفيروس المنتشر . وتعد السنة التوجيهية التكميلية من اهم المراحل التعليمية لدي الطلاب في الاردن ، لانها تؤهل الطلاب الي المرحلة الجامعية وتحدد مصائرهم، لكي يلتحقوا بالجامعات التي يريدونها، وبعد ذلك تؤهلهم للعمل بااماكن مرموقة وينخرطوا في المجتمع ، ويعملوا علي تقدمه وازدهاره.

كيفية استخراج علامات طلاب التوجيهي التكميلي 2022

خصصت وزارة التربية والتعليم الأردنية رابطآ إلكترونيا لاستخراج علامات طلاب التوجيهي التكميلي 2021لكي يعرف الطلاب من خلال نتائجهم في اختبارات التوجيهي التكميلي للعام الدراسي الحالي وذلك عبر اتباع خطوات سهلة وبسيطة تكن علي النحو التالي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة التربية والتعليم الأردنية لنتائج الطلاب في التوجيهي التكميلي عبر رابط tawjihi.jo.