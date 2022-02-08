الشروط الواجب توافرها للإستفادة من برنامج راتب حافز وخطوات التسجيل في حافز

يعاني الكثير من المواطنين السعودين من الحصول على فرصة عمل مناسبة مما جعل الحكومة السعودية توفر برنامج حافز لهؤلاء المواطنين من أجل مساعدتهم في الحصول على عمل مناسب، وذلك عن طريق منحهم موارد نشاط العمل التي يحتاجونها والدعم المالي اللازم خلال فترة من الزمن أقصاها عام كامل ولكن يجب أن يكون المتقدمين للحصول على الدعم تنطبق عليهم شروط الإستحقاق الموضحة من قبل الجهات المختصة.

طريقة الإستفادة من راتب حافز

تدعم الحكومة السعودية المواطنين الذين يبحثون عن فرصة عمل في الأراضي السعودية خلال برنامج حافز بمبلغ مالي خلال 12 شهراً فقط، تبلغ قيمة المبلغ الذي يحصل عليه المستفيد 1500 ريال سعودي خلال الأربعة أشهر الأولى من العام، ثم الحصول على 1250 ريال خلال الأربعة أشهر الثانية وأخيراً يحصل المستفيدين على 1000 ريال في الأربعة أشهر الأخيرة من العام.

ويقوم البرنامج بمنح المستفيدين عدة فوائد منها الحصول على التدريب اللازم للحصول على مهارة معينة يستطيع الشخص من خلالها عمل مشروع خاص به يوفر له زيادة في الدخل تلبي جميع متطلبات الفرد والأسرة.

خطوات التسجيل في برنامج حافز

يتمكن المواطنين من التسجيل عبر برنامج حافز إلكترونياً عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

أولاً يجب تسجيل الدخول عبر منصة طاقات الرسمية.

إختيار أيقونة حافز الموجودة عبر الصفحة الرئيسية للمنصة ثم يقوم المستخدم بإدخال رقم هويته الوطنية.

ينتقل الموقع لصفحة جديدة بها طلب التقديم يجب أن يقوم المستخدم بكتابة كافة بياناته الشخصية في الأماكن المخصصة لها.

يجب أن يقوم المستخدم بقراءة كافة شروط وأحكام البرنامج والموافقة عليها حتى يتم إستكمال التسجيل بطريقة صحيحة.

يوجد رمز تحقيق مرئي يقوم المستخدم بإدخاله بطريقة صحيحة ثم الضغط على أيقونة “إرسال الطلب” ليتم التسجيل بنجاح.

الشروط الواجب توافرها للإستفادة من برنامج راتب حافز

هناك بعض الشروط الواجب توافرها من أجل الحصول على دعم حافز المقدم للأشخاص العاطلين عن العمل وهي كالآتي: