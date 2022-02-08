طريقة استخراج بطاقة صراف من الخدمة الذاتية يبحث عنها العديد من المستخدمين خاصة بعد انتشار ماكينات الخدمة الذاتية المعروفة لدى الجميع باسم “عسير” من مصرف الراجحي. حيث فعّلت جميع البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية هذه الطريقة. كما تسعى جاهدة لتطوير خدماتها لتقديم جميع عملائها المحترمين، من خلال عمل توزيع أجهزتها ذاتية الخدمة في العديد من مدن ومحافظات المملكة العربية السعودية. وأصبحت العديد من الخدمات متاحة للجمهور من خلال هذه الأجهزة.

طريقة استخراج بطاقة صراف من الخدمة الذاتية

يمكن أن تتعرف على كيفية الحصول على بطاقة الصراف الآلي من الخدمة الذاتية. حيث يكون ذلك من خلال الخطوات التالية:

أولاً، عليك الذهاب إلى إحدى ماكينات الخدمة الذاتية الموجودة في أجزاء مختلفة من المملكة والمتصلة بالبنك الذي يتبع له لعميل.

ثم تحتاج إلى النقر على زر “طباعة بطاقة ائتمان جديدة” في الجزء العلوي من الشاشة.

بعد ذلك، يجب أن تقوم بتحديد الخدمة المطلوبة والنقر فوق تصدير البطاقة.

ومن جانب آخر، من الضروري إدخال رقم بطاقة الأحوال الشخصية أو رقم الإقامة.

يتم اضغط على كلمة التأكيد.

كما يجب إدخال الرقم المرتبط بالحساب المرسل إلى رقم الهاتف المحمول عند إنشاء الحساب وهو رمز مكون من 6 أرقام. ثم يتم انقر فوق التأكيد.

ومن جانب آخر، يجب على العميل الضغط فوق “متابعة”.

في هذه الخطوة، يجب على المستخدم والعميل تسجيل بصمة الإصبع، واختيار الاسم الذي سيظهر على البطاقة.

كما يجب أن تنتظر ثوانٍ حتى تتم طباعة البطاقة والتقاطها من الصراف الآلي.

كيف يتم استخدام بطاقة الصراف الآلي

بعد أن يتم اتباع خطوات طريقة استخراج بطاقة صراف من الخدمة الذاتية، وذلك من خلال عدد من الخطوات على سبيل المثال:

في البداية، قم بتسجيل الدخول إلى موقع مصرف الراجحي.

ثم يجب النقر على “الخدمات المصرفية الشخصية”.

كما أنه من الضروري الضغط على “الحسابات والبطاقات”.

ثم يجب على المستخدم النقر على “طرق التعامل مع البنك”.

بعد ذلك، يتم النقر على “آلة الخدمة الذاتية (أسرع)”.

ثم ستظهر صفحة بها مواقع الأجهزة المستقلة على الخريطة (أسرع).

أهم خدمات الصراف الآلي من الخدمه الذاتيه

عند اتباع طريقة استخراج بطاقة صراف من الخدمة الذاتية، يكون المواطن في حاجة إلى أحد الخدمات التالية: