ردا على مناورات بيلاروسيا.. خطوة عسكرية مرتقبة من أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف، مساء الاثنين، إن الجيش الأوكراني سينفذ مناورات عسكرية بداية من 10 فبراير وحتى 20 فبرير، ردا على المناورات العسكرية الروسية في بيلاروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا الشمالية.

وصرح ريزنيكوف لأحد قنوات التلفزيون المحلية بأن الجنود الأوكرانيين يجرون تدريبات مختلفة باستمرار، وبداية من 10 فبراير سيبدأون بتنفيذ مناورات باستخدام طائرات مسيرة من طراز بيرقدار وصواريخ من طراز (جافلين) و(إن.إل.إيه.دبليو) المضادة للطائرات المقدمة من شركائهم الأجانب.

وقالت دول غربية إنها تخشى من أن تكون موسكو تخطط لغزو أوكرانيا، إذ قامت بحشد أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية ونشرت أكثر من 30 ألف جندي في بيلاروسيا لإجراء مناورات مشتركة.

ونفت روسيا التخطيط لمثل هذا، قائلة إنها تحتاج إلى تقوية دفاعاتها مع توسع حلف شمال الأطلسي شرقا.

مناورات بحرية روسية

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها، الثلاثاء، إن 6 سفن حربية روسية تتجه إلى البحر الأسود قادمة من البحر المتوسط للمشاركة في مناورات بحرية، فيما وصفته بأنه تحرك مخطط سلفا فيما يتعلق بالأنشطة العسكرية.

وأعلنت روسيا الشهر الماضي أن قواتها البحرية ستجري مجموعة شاملة من التدريبات تشمل جميع أساطيلها في يناير وفبراير من المحيط الهادي إلى المحيط الأطلسي، في أحدث استعراض للقوة في تصعيد للنشاط العسكري خلال مواجهة مع الغرب.

وصول باكورة قوات التعزيز الأميركية

من جانبه، قال وزير الدفاع الروماني فاسيلي دانكو إن باكورة القوات الأميركية لتعزيز الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بشرق أوروبا وصلت إلى رومانيا، وذلك في ظل حشد روسيا لقواتها على الحدود الأوكرانية.

وتغير الولايات المتحدة مواقع سرب سترايكر البالغ قوامه نحو ألف جندي أميركي من فيلسيك بألمانيا إلى رومانيا.

وقال دانكو للصحفيين إن أول 100 منهم وصلوا إلى البلاد، وهي عضو في حلف شمال الأطلسي منذ 2004، للتعامل مع المسائل اللوجستية.