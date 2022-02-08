جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب، إحباط هجمات إرهابية على المنشآت التعليمية فى عدد من مناطق البلاد فى الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن معظم المتورطين هم من عناصر الحركة الإرهابية "كولومباين" المحظورة فى روسيا.





وقال رئيس اللجنة، ألكسندر بورتنيكوف - فى بيان اليوم الثلاثاء - إنه جرى فى الآونة الأخيرة إحباط عدد من الجرائم الإرهابية فى المرافق التعليمية، والتى أعد بعضها أعضاء فى خلايا المنظمات الإرهابية الدولية فى موسكو والقرم وإنجوشيا وكباردينو - بلقاريا ومقاطعة ستافروبول ومنطقة تفرسكايا. ولفت إلى أن أنصار حركة "كولومباين" متورطون فى الإعداد لمعظم الهجمات الإرهابية الأخيرة على المنشآت التعليمية فى روسيا، مشددا على أن السلطات الأمنية تتخذ إجراءات لضمان حماية المؤسسات التعليمية من الإرهاب وتجرى تمارين وتدريبات من خلال الدور التنسيقى للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: إحباط هجمات إرهابية على منشآت تعليمية بعدد من المناطق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.