نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وجميع الاقمار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تردد قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وكافة الأقمار الصناعية، التي يبحث عنها الكثيرون وخاصة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث تقوم القناة بإذاعة مجموعة من المباريات والبطولات الرياضية، حيث بدأ بعض الأخبار يتم تداولها عن إمكانية إذاعة مبارايات كأس العالم للانداية، الأمر الذي لم يتم التأكد منه حتي تاريخ الساعة، ولكن القناة تقوم بإذاعة العديد من البرامج قضايا الرياضية، اخبار الرياضية حتي يتم الاستفادة والمعرفة بما يدور في الساحة الرياضية ومن هذا المقال نتواصل الي تردد قناة ابوظبي الرياضية لمتابعتها.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

في وقت زمني قصير اثبتت قناة ابوظبي الرياضية وجودها علي الساحة وتكوين عدد كبير جدا من جمهور لها، ولذلك يمكن تنزيل تردد القناة من هنا لمتابعتها، لذا يجب ضبط تردد قناة ابوظبي الرياضية علي القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد ١١٤١١ الإستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 القمر الصناعي نايل سات معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أبوظبي علي العرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

الجودة: HD.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

التردد: ١١٨٠٤.

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

الاستقطاب افقي.

تردد قنوات ابوظبي الرياضية المفتوحة علي النايل سات

ابوظبي الرياضية: تردد ١٢٢٢٦، الاستقطاب افقي، معدل الترميز ٢٧٥٠٠. تردد ابوظبي الرياضية ١: التردد ١١٥٢٦، الاستقطاب افقي ، معدل الترميز ٢٧٥٠٠ ابوظبي الرياضية HD1. قناة أبوظبي 3 جاء كالتالي تردد ١٢٤٦٧

الاستقطاب افقي، معدل الترميز 27500. تردد أبوظبي 4 جاء كالتالي التردد ١٢٤٦٧

الاستقطاب أفقي، ونذكركم برابط تردد ناشيونال جيوغرافيك ابوظبي.

تردد قنوات ابوظبي الرياضية المفتوحة علي باقي الاقمار الصناعية

القمر الصناعي بدر ٦.

ابو ظبي الرياضية ١.

التردد ١١٨٠٤.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز ٢٧٥٠٠.

ابوظبي الرياضية المفتوحة

القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد ١١٧٤٧.

الإستقطاب افقي.

كما يمكنكم استقبال تردد ابوظبي الرياضية على القمر الصناعي ALyahsat بعد ضبط التردد ١٢٠٥٤، ومعدل الترميز ٢٧٥٠٠، الاستقطاب افقي.

محتويات ما يتم عرضة علي قناة ابوظبي الرياضية الآن

تعرض خلال ذلك الفترة بطولة كأس العالم للأندية ابتداء من الخامس فبراير الحالي حتي الثاني عشر من فبراير ، كما تم البث ايضا للمبارايات عبر تطبيق STARZPLAY ويشارك في تلك البطولة سبع انداية منهم بالميراس البرازيل بطل قارة أمريكا الجنوبية والهلال السعودى بطل دوري ابطال اسيا، والنادي الاهلي بمصر بطل دوري ابطال افريقيا، بيراي تاهيتي إنجلترا بطل دوري أبطال أوروبا، الجزيرة الامارات بطل الدوري الإماراتي.