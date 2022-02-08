بالفيديو.. لاعب فرنسي في "مأزق" بعد واقعة القطة

اعتذر كيرت زوما مدافع نادي وست هام الإنجليزي، بسبب ضربه قطة، وأدانه النادي للإساءة التي ظهرت في تسجيل مصور.
شوهد زوما وهو يركل ويصفع القطة، بينما سمع ضحك في الخلفية. ثم طارد اللاعب الفرنسي، 27 عاما، القطة قبل أن يلقي زوجا من الأحذية نحوها ويصفعها على رأسها في مقطع نشرته صحيفة ذا صن.
وأدانت هيئة رفاه الحيوان ما فعله زوما أيضا بينما قال وست هام الثلاثاء إنه سيتعامل مع اللاعب بشكل داخلي.
وقال زوما: "أود الاعتذار عن أفعالي. لا مبررات لسلوكي الذي أشعر بالأسف كثيرا بسببه. أود أيضا أن أقول إنني آسف بشدة لأي شخص أحزنه المقطع المصور. أود أن أؤكد للجميع أن قطتينا بحال وصحة جيدة".
وأضاف: "إنهما محبوبتان ومكرمتان من العائلة بأكملها وهذا السلوك واقعة فردية لن تتكرر".
وأعلن ناديه في بيان أن "وست هام يونايتد يتحفظ بشكل مطلق على تصرفات لاعبنا كيرت زوما في المقطع المصور المتداول."
وأضاف: "تحدثنا إلى كيرت وسنتعامل مع الأمر داخليا، لكننا نود أن نوضح أننا لا نوافق بأي شكل على القسوة تجاه الحيوانات".
وأعلنت الجمعية الملكية للحماية من القسوة تجاه الحيوانات أنها "روعت". وقالت: "هذا مقطع مصور شديد السوء. ليس مقبولا مطلقا ركل أو ضرب أو صفع حيوان، للعقاب أو لغيره".
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